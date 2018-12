Mercato: Real Madrid prépare une offre de 115 millions € pour Sadio Mané

Florentino Perez est un grand fan de l’international sénégalais, Sadio Mané. Le président du Real de Madrid a tenté de faire signer le joueur de Liverpool cet été. Le Real Madrid prépare une offre énorme de 115 millions € (environ 75 milliards FCFA) (102 millions £) pour recruter l’enfant de « Bambali » au prochain mercato, informe wiwsport.



Le président du Real cherche à renforcer son secteur offensif depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Dans le but d’anticiper de probables mouvements au sein de l’équipe pour le prochain mercato, le Real Madrid ne lâche toujours pas Sadio Mané.



Buteur lors de la dernière finale de Ligue des champions face au Real de Madrid, l’attaquant de Liverpool avait déjà commencé à faire parler de lui chez les Merengues. Son transfert au Real était annoncé lors du dernier mercato et cela avait suscité des polémiques.



L’attaquant de Liverpool s’était même prononcé avant de prolonger son contrat chez les reds jusqu’en 2022. « Le Real Madrid est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool », avait déclaré Sadio Mané dans Mundo Deportivo.



Mais si le Real Marid piste toujours la star sénégalais, c’est parce que après deux ans et demi aux commandes du club, l’entraîneur français avait fait le choix de quitter la Maison Blanche au sommet de sa gloire. Il était devenu le premier coach de l’histoire du football à remporter trois Ligues des champions consécutives.



Le club de la capitale espagnole s’est retrouvé donc dans une situation particulièrement confuse. Ils ont recruté l’ex-sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, Lopetegui. Avec lui, on avait vu le Real Madrid dans des difficultés en Liga.



Ils ont ensuite recruté Solari et le club le Real Madrid est depuis quelques matchs au-dessus des 3 buts par matchs de moyenne. Le club de la capitale espagnole 5e du classement avec 23 points, veut se relancer et retrouver sa place au sein de l’élite.

Florentino Perez prépare de nouvelles recrues pour le prochain mercato et Sadio Mane fait partie de ses priorités. L’international sénégalais est 22e au dernier classement du ballon d’or 2018 devant des joueurs Isco, Lloris.

