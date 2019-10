Mercato au PSG: Leonardo pourrait faire appel à Dybala dans les prochains mois ! Leonardo aurait tenté de s’attacher les services de Paulo Dybala cet été par le biais d’un prêt payant. Le directeur sportif du PSG serait susceptible de voir la Juventus ouvrir la porte à un transfert de son numéro 10 dans les prochains mois. Cette information a été divulguée par le "Corriere dello Sport", ce jeudi.

D’après le média italien, Leonardo aurait bel et bien tenté un coup avec Paulo Dybala cet été, avant de se lancer sur les traces de Mauro Icardi.



Le directeur sportif du PSG aurait même formulé une proposition à la Juventus pour Dybala c'est-à-dire, un prêt payant de 5M€. Cette offre n’a pas été retenue par la Vieille Dame, mais le club bianconeri pourrait se montrer plus ouvert l’été prochain, comme le directeur sportif de la Juventus l’a laissé entendre.



Paratici ne ferme pas la porte à un départ de Dybala: le directeur sportif de la Vieille Dame n’a donc pas fermé la porte à un transfert de Paulo Dybala, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juve. De quoi faire vivre l’espoir du côté du PSG avec la Joya.

