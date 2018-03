Mercato: ça se complique entre Umtiti et le Barça, Manchester United serait déjà le coup Le Barça ne serait pas disposé à céder aux exigences salariales de Samuel Umtiti, révèle Sport ce lundi. Manchester United pourrait se montrer plus généreux. José Mourinho aurait même appelé le défenseur français pour lui faire part de son intérêt.

Samuel Umtiti s’affiche en Une de Sport ce lundi. Le quotidien catalan s’inquiète d’un possible départ du défenseur central du Barça cet été.



Sport explique que les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre quant à une prolongation de contrat. En cause, les prétentions salariales de l’international français (15 sélections). Le joueur de 24 ans réclamerait neuf millions d’euros net annuels, pour arriver à hauteur de joueurs tels que Andrés Iniesta et Luis Suarez.



Contacté par Mourinho

Une somme que Manchester United serait prêt à débourser. Les Red Devils, très intéressés par le profil du joueur formé à l’Olympique Lyonnais, ne seraient pas non plus effrayés par sa clause de 60 millions d’euros.



José Mourinho aurait d’ailleurs appelé Umtiti pour lui faire part de la volonté du club mancunien de le débaucher.

Umiti, sous contrat jusqu’en 2021 avec le club catalan où il est arrivé de l’OL en 2016, signe actuellement une grosse saison. Avec le Barça, il a disputé 33 rencontres dont 33 comme titulaire, imperméabilisant sérieusement la défense des Blaugrana.













