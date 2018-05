Mercato: selon Marca, Neymar "veut quitter le PSG" (et l’aurait fait savoir) Selon "Marca", le PSG sait déjà que Neymar a envie de partir l’été prochain. Sa future destination ? Le Real Madrid, bien sûr.

"Le plan est entré dans sa phase finale". Le plan en question, dévoilé par Marca concerne bien évidemment le transfert, complètement hypothétique à ce stade, de Neymar au Real Madrid. Le club madrilène, le père du joueur, et même le PSG, en seraient les instigateurs. Selon le quotidien espagnol, la star brésilienne ne souhaite plus continuer au PSG, club avec lequel Neymar est pourtant lié jusqu’en 2022.



Un an après son transfert record (222 millions d'euros), le joueur aurait admis avoir commis une erreur en signant pour le club de la capitale. Et son père d’en informer le président Al-Khelaïfi en personne, il y a quelques jours.



Plusieurs réunions en décembre 2017



Plusieurs réunions se seraient tenues entre le Real Madrid et l'entourage de Neymar en décembre dernier. Mais les obstacles qui se dressent sur la route du club espagnol sont nombreux, entre le montant à débourser pour le recruter et le salaire à lui verser, notamment.



Le système de contrôle économique des clubs de l’UEFA va en plus être renforcé la saison prochaine (endettement des clubs, balances des transferts ...) et rendra ce type de transactions plus difficiles à monter. Surtout, le PSG, et par extension le Qatar, ne peuvent pas perdre la face sur ce dossier. Leur crédibilité sur la scène internationale est en jeu.









Rmc

