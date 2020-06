Mères tueuses - L'infanticide au Sénégal, cet autre virus qui fait des ravages Au Sénégal, un fait, malgré sa criminalisation, ne fait pas reculer certaines mères, soumises dès fois à la pression des parents adultérins. Au Sénégal, l'infanticide est devenu par la force des choses assez banal et Rewmi y a consacré un dossier.

Avec des témoignages terrifiants, les mères tueuses reviennent sur les crimes commis. Selon le journal, la dénommée a coupé le cordon ombilical avec une paire de ciseaux avant de noyer l'enfant "indésirable". Le second témoignage montre le cynisme de Sagar, qui, "pour ne pas faire honte à sa famille", a préféré étrangler son bébé.



Étranglement et amant



Le modus operandi de ces meurtrières consiste la plupart du temps à des étranglements. Comme l'atteste Founé qui avoue avoir étranglé son bébé "jusqu'à ce qu'il perde le souffle". Sa "collègue" A.Mbodji a tué, parce que c'est son "amant qui l'a enceintée". Ce qui est une honte à l'en croire.



