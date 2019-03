Mermoz : la domestique tue son bébé avec une brique Rarement une mère n’a été aussi cruelle envers son bébé. M. Ndiaye, une domestique dans le quartier chic de Mermoz, a sauvagement tué son bébé pour s’en débarrasser, rapporte le journal "Tribune".

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Montée sur la terrasse de la maison où elle travaille, M. Ndiaye a donné naissance à un bébé dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, à la suite d’une grossesse indésirable.



Pour se débarrasser du bébé, la domestique d’une vingtaine d’années, pose une brique sur le nourrisson et se tient debout sur lui, appuyant fort sur ses jambes jusqu’à ce que mort s’ensuive.



Un geste d’une extrême cruauté qu’elle a narré aux limiers qu’il l’ont arrêtée, suite à une dénonciation de sa patronne. plus grave encore, la domestique dit n’avoir aucun remords après son geste. Elle pourra quand même méditer sur son sur sort en prison, puisqu’elle a été déférée au Parquet.

