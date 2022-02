Mes attitudes le jour de l'inauguration du Stade. (Par Souleymane Ly)

Pour l'inauguration du stade ce Mardi 22 Février:



1- Je prends un masque et j'y vais sans un sac à dos.



2- Je m'y rends très tôt avant l'ouverture des portes à midi.



3- Je prends le TER même si je suis véhiculé pour ne pas encombrer

l'autoroute ou ne pas trouver où me garer.



4- Une fois sur place, si je dois suivre un rang, je le fais dans le calme et la

discipline.



5- Si j'ai une carte, je me rends que là où cette carte m'autorise. Je ne me

présente pas là où elle ne m'autorise pas afin de faciliter le travail aux

chargés du protocole.



6- Je ne mets pas en avant mon titre, mon rang, ma popularité ou ma

proximité avec une autorité pour demander à être là où ma carte ne me

donne pas accès.



7- Si je dois utiliser les toilettes, je le fais convenablement en suivant toutes

les indications d'hygiène.

8- Les alentours du stade ne sont pas des toilettes. Je tâcherai de ne pas

l'oublier.



9- Je ne laisse pas sur le sol mon sachet d'eau utilisé, une bouteille vide ou

l'emballage de mon sandwich. Pour cela, j'utilise toujours les poubelles

prévues à cet effet.



10- Je ne participe jamais à un mouvement de foule pour entrer en

premier au détriment de celles ou ceux que j'ai trouvés sur place.



11- Dans n'importe quelle installation du stade, je ne touche pas à un

bouton ou un fil qui déborde.



12- Je ne fume ni sur les gradins, ni derrière afin d'éviter des incidents

fâcheux ou gêner mes compatriotes non-fumeurs.



13- J'évite de danser en me mettant debout sur les sièges au moment de

l'animation culturelle.



14- Je ne défonce pas une porte fermée pour voir ce qu'il y'a derrière.

15- À la fin de la cérémonie, je suis les indications des préposés à la

sécurité.



16- J'évite de marcher seul ou de coller mon téléphone à l'oreille dans le

noir.

17- Arrivé à la gare du TER, je suis le rang trouvé sur place dans la

discipline. Je ne me bouscule pas pour rentrer avant celles et ceux que j'ai

trouvés sur place.



18- Si le train est plein, j'attends calmement le suivant.



PS : Maintenant si j’ai un vol à prendre le jour de l’inauguration, je me rends

très tôt à l’AIBD pour m’éviter tout retard dû à des embouteillages.



Bonne fête à NOUS !











Souleymane Ly

Spécialiste en communication

julesly10@yahoo.fr