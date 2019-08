Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mesdames, voici 9 mensonges que les hommes mariés sénégalais utilisent fréquemment Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 05:08 | | 0 commentaire(s)| Les hommes sont les créatures les plus sournoises et souvent malveillantes qui aient jamais marché sur cette terre (Pas tous quand même. Il y’en a de très bons et honnêtes). Un homme marié va vous mentir, vous séduire et finalement gagner votre cœur.



Voici 9 mensonges que les hommes mariés utilisent tous le temps pour faire tomber les femmes…



1. Je ne suis pas heureux dans mon mariage.



C’est le mensonge le plus commun que les hommes disent pour séduire les filles naïves. S’il n’est pas heureux, qu’il divorce. S’il est malheureux, vous n’êtes pas son bonheur non plus.



2. Je vais la quitter (parlant de son épouse légitime)



Vous avez entendu cette déclaration mille fois des hommes mariés. Il dit qu’il en a marre de sa femme et qu’il la laissera pour vous. C’est un mensonge!



3. Je suis avec elle pour le bien des enfants.



Vous avez déjà entendu ce commentaire surement plusieurs fois. Il mentira qu’il est avec la femme pour le bien des enfants alors que dans le vrai sens, ils sont très heureux. Visitez ses comptes de médias sociaux et vous serez accueillis par des photos d’une famille parfaite.



4. Je ne l’aime pas.



C’est une ligne que la plupart des hommes mariés aiment utiliser. S’il ne l’aime pas, pourquoi pensez-vous qu’il vous aimera? Réveillez-vous, il veut juste vous mettre dans son lit!



5. Je vais t’épouser.



Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il quittera sa femme pour vous? Les hommes mariés utilisent ce mensonge pour vous inciter à accepter leurs exigences, sachant très bien qu’il ne quittera jamais sa femme pour vous. La seule façon d’éviter cela, est de l’éviter.



6. Nous nous sommes séparés récemment.



Il vous mentira qu’il vient de se séparer avec sa femme. Il continuera à vous mentir qu’il pourrait même vous considérer comme la deuxième mère de ses enfants. Vraiment?



7. Elle n’est pas aussi belle que toi.



Tout le monde est beau à sa manière. Chérie, il te fait juste te sentir bien pour que tu tombes d’abord dans ses bras



8. Nous ne dormons même pas dans le même lit.

C’est un mensonge que les hommes mariés vous diront pour vous faire croire qu’ils ne couchent même pas avec leurs femmes. Ils vous mentiront que la dernière fois qu’ils ont dormi ensemble était avant le nouveau millénaire. Il est en train de mentir. Restez éveillée.



9. Je vais déménager.



Il vous mentira qu’il trouvera une place pour vous et quittera son foyer conjugal. Les hommes utilisent ce mensonge pour vous faire sentir qu’il est plus intéressé à construire un avenir avec vous. C’est un mensonge!



Donc voilà, en un mot, un homme marié ne quiterra pas sa femme pour vous, et s’il le fait, sachez qu’il vous quittera également pour une autre femme !!



