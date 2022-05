Message Laylatoul Khadri : :« Evitez d’exporter au Sénégal des pratiques de Firahouna qui peuvent bruler le pays » , Serigne Ameth Cissé Ndieguene

A l’occasion de cet événement le porte-parole de la Hadrat Ndieguene Ahmeth Cissé président d’honneur dudit mouvement a prié pour la paix la stabilité au Sénégal et dans le monde. Il a invité les sénégalais et la classe politique au calme et à la retenue



« Arrêtons de dire que le Sénégal regorge d’érudits et qu’il ne peut rien se passer dans ce pays.des compagnons et proches du prophète Mohamed ont été pourtant tué dans des terres saintes comme l’Irak et l’Arabie Saoudite et qui continuent toujours d’exister. » a précisé le marabout



Le porte parole de la Hadrat Ndieguene a alerté sur la situation du pays« : il ne faut pas jouer avec la stabilité du pays, la gestion des deniers publics, la violence politique et l’éducation des enfants. Évitez d’exporter des pratiques de Firahouna qui peuvent bruler le pays. Cela ne jouera en faveur de personne.» A insisté le marabout.