Message Tabaski 2021: Macky Sall " ñaanal na jullit yi jàmm, xéewal ak jàmmoo" Le président de la République, Macky Sall a adressé ses meilleurs vœux aux Sénégalais à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd El Kébir (Tabaski)qui sera célébrée, ce mercredi 21 juillet au Sénégal.

« À l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, j’adresse mes meilleurs vœux de paix, de prospérité et de concorde à tous les musulmans du Sénégal et de la Oumma.



Ci bésub Aïd al-Adha bii, maa ngi ñaanal jullit i Senegaal ak yu Umma bépp jàmm, xéewal ak jàmmoo », écrit-il dans un post sur Facebook.

