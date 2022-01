Message à la Nation: Moustapha Niasse salue le discours «républicain» de Macky Sall

Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse estime que le chef de l’Etat a fait preuve de ’’ générosité et de patriotisme ’’ dans son message de nouvel an, saluant un discours ’’ républicain ’’ qui prend en compte ’ ’toutes les préoccupations ’’ du pays.



Selon lui, ce discours ’’ clair et précis ’’, a pris en compte ’’ toutes les préoccupations ’’ du peuple sénégalais, notamment ’’ la lutte contre la Covid-19, l’amélioration du plateau médical en termes d’équipements et ressources humaines ’’, ainsi que ’’ la maîtrise de la flambée mondiale des denrées de première nécessité ’’, a noté l’Aps.



A ce propos, il a salué l’ambition affichée du chef de l’État de renforcer davantage l‘équipement rural, pour une autonomie alimentaire.



Le TER, le BRT, et toutes les autres infrastructures routières ferroviaires et portuaires en cours, auront, à terme, ’’ un impact majeur sur la mobilité, le désenclavement et la croissance économique ’’, selon lui.



’’ Notre pays avance dans la bonne direction ’’ et, est ’’ entré en plein dans le processus qui conduit à l’émergence, malgré les impacts de la pandémie ’’, a-t-il salué.



’ ’Les infrastructures sont en train de se multiplier, de se moderniser et de prouver leur efficacité sur le rapport entre les moyens investis et les résultats obtenus, et leur efficience sur le ratio entre les objectifs visés et les objectifs réalisés ’’, a-t-il expliqué, sur l’Aps.



S’y ajoute également, dit-il, ’’ la crédibilité du Sénégal avec notre diplomatie politique d’une part et notre diplomatie économique d’autre part ’’, lesquelles ’’ intègrent des synthèses qui augmentent sans cesse la crédibilité du Sénégal, aussi bien en Afrique de l’Ouest que sur le continent africain, que dans le monde ’’.



Moustapha Niasse est d’avis que ’’ si l’économie du pétrole et du gaz démarre dans les conditions que nous espérons avec les précautions et les mesures prises par le chef de l’État, pour que ces revenus soient partagés de façon rationnelle, méthodique et acceptable, le Sénégal va connaître encore des bonds en avant ’’.













