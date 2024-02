Message de soutien à Seneweb (Leral.net) Si un opposant est interviewé, ce sont des héros ; si la presse nationale a l'exclusivité avec le Président, ce sont des corrompus. Il faut arrêter la politique de diabolisation. Vous l'avez fait avec Leral.net, qui n'a fait que transmettre une interview en direct, alors que tous les autres avaient peur que leur bureau soit saccagé. Il faut arrêter de parler de détails et écouter le message. Si un patron de presse pro-opposition demande par courrier, des faveurs au gouvernement, vous dites que c'est normal. Si d'autres organes le font, ce sont des corrompus. On a vu récemment des courriers de patrons de presse écrire en faveur des candidats, et ce n'est jamais le cas pour Leral.



Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Il y a beaucoup de journalistes qui, le soir, négocient et vendent des informations de l'opposition radicale. FÉLICITATIONS à ITV, Félicitations à Diallo de Seneweb et les autres.



Cependant, au milieu de ces défis, des félicitations sincères sont adressées à des médias tels que ITV et à des personnalités exemplaires telles que Diallo de Seneweb. Ces acteurs contribuent à maintenir l'intégrité journalistique, en cherchant à équilibrer les perspectives et à fournir une information impartiale.



En conclusion, soutenir Seneweb (Leral.net) dans sa quête d'une presse juste et équitable, signifie reconnaître la nécessité de promouvoir des standards éthiques, de mettre fin aux diabolisations infondées et de valoriser la diversité des voix dans le paysage médiatique. En félicitant les acteurs qui incarnent ces principes, nous encourageons une presse qui contribue positivement à la démocratie et à la dissémination de l'information.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook