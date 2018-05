« Messi et Neymar, pas plus forts que Sadio Mané », (Mady Touré)

Sur la question de savoir si Messi et Neymar sont plus fort que le Sénégalais Sadio Mané ou non, le fondateur de l’académie Génération Foot, Mady Touré donne son point de vue. « De toute façon, je ne suis pas surpris de la performance de Sadio Mané. Parce que je l’ai toujours dit. Il fait partie des meilleurs au monde. Et si on fait la comparaison aujourd’hui, quand j’avais dit que Messi et Neymar n’étaient pas plus fort que Sadio Mané sur les réseaux sociaux, d’aucuns disaient que j’étais prétentieux. Aujourd’hui, ni Neymar, ni Messi ne vont jouer la finale de cette Ligue européenne des champions, cette saison », a-t-il dit lors d’un entretien zvec le quotidien Stades.

