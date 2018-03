Messi met les Blues à ses pieds et atteint les 100 buts en Ligue des champions Double buteur et passeur décisif contre Chelsea (3-0), Lionel Messi a qualifié le Barça pour les quarts de finale de la Ligue des champions. L'Argentin, âgé de 30 ans, n’a pas de limites, il a encore réalisé une performance stratosphérique.

Tout a été dit sur ce génie, et pourtant. Lionel Messi repousse sans cesse les limites du possible. Avec un joueur de ce niveau, même dans un mauvais jour, le Barça est souvent à l’abri. Car la formation catalane n’a pas été souveraine à domicile, loin s’en faut. Elle a même subi la majeure partie de cette rencontre contre Chelsea (3-0), au moins en première période.



Mais voilà, Lionel Messi était là pour veiller au grain. Trois minutes. C’est le temps qu’il a fallu à l’Argentin pour mettre les siens sur les bons rails. Et si son équipe a surtout défendu pendant une grosse demi-heure, l’Argentin a su exploiter les moindres failles du bloc adverse.



Chelsea n'a pas démérité



Fabregas a perdu le ballon dans le rond central, il n’aurait pas dû. Messi s’est emparé du cuir, a pris son accélération sur quelques mètres et faussé compagnie à deux joueurs. Il a ensuite levé la tête et patienté avant d’alerter Dembélé côté opposé, d’une passe limpide. Servi dans un fauteuil, le français ne s’est pas fait prier pour convertir l’offrande et inscrire son premier but sous le maillot des Blaugrana (20e).



A cet instant de la partie, rien n’était fait pour autant. La mainmise du Barça sur la rencontre n’a pas toujours été évidente (deux montants heurtés par Chelsea) et le penalty qui aurait pu être accordé à Marcos Alonso est venu le rappeler (48e).

Messi atteint (enfin) les 100 buts en Ligue des champions.



Un avertissement sans frais supplémentaire puisque Lionel Messi a parachevé son oeuvre d’un doublé sur une nouvelle action de toute beauté (63e). Servi dans la course, la Pulga a placé une accélération foudroyante à gauche de la surface et trompé Courtois d’une frappe croisée. Imparable. Lionel Messi a atteint, à 30 ans, les 100 buts en Ligue des champions en seulement 123 matches, soit 14 de moins que ce qu’il avait fallu à Cristiano Ronaldo pour atteindre ce quota extraordinaire. Le temps n'a pas d'emprise sur l'Argentin.











