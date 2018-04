Messi n’arrive plus à être décisif dans les grands matches

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Avril 2018 à 15:59 | | 1 commentaire(s)|

Lionel Messi a vécu une soirée très difficile sur la pelouse de l’AS Rome, mardi, en quart de finale retour de Ligue des champions (3-0). Eliminé avec le Barça, l’attaquant argentin n’a pas marqué. Et confirmé son rendement en baisse dans les grands rendez-vous de C1 ces dernières années.



Sergio Roberto les avait emmenés au septième ciel. Kostas Manolas les a violemment ramenés sur terre. Un an après la remontada face au PSG, Lionel Messi et le Barça, pourtant vainqueurs 4-1 à l’aller, se sont effondrés sur la pelouse de l’AS Rome, mardi, en quart de finale retour de la Ligue des champions (3-0). Une "romantada" lors de laquelle l’attaquant argentin a souffert. Avec 19 pertes de balle et 5 tirs, dont seulement 2 cadrés, le quintuple Ballon d’Or n’a pas su se montrer décisif.



Un constat qui commence à devenir une mauvaise habitude dans les grands matches de C1. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour trouver la trace d’un parcours flamboyant de Messi durant toute la compétition. Cette année-là, Barcelone avait remporté le trophée en battant Manchester United en finale à Wembley (3-1), avec un but de son n°10. Depuis, "La Pulga" n’arrive plus à peser à partir des quarts de finale.



Dix matches en quarts, aucun but



Contre la Roma, il n’a pas marqué, ni à l’aller ni au retour. C’était déjà le cas lors des éliminations en quarts face à la Juventus Turin (2017) et l’Atlético de Madrid (2016). Tout comme lors des qualifications à ce même stade du tournoi face au PSG (2015) et l’Atlético (2014). Soit dix matches sans le moindre but. Seul son doublé en demi-finale face au Bayern Munich en 2015, embellit le tableau durant cette période. Il faut dire que Messi et le Barça n’ont remporté qu’une seule des sept dernières Ligue des champions.











BFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook