Mesure d’assouplissement exceptionnelle pour le Sénégal et la Gambie : L’Inde autorise les exportations de 350 mille tonnes de brisures de riz Le gouvernement indien vient d’approuver l’exportation de 350 mille tonnes de brisures de riz vers le Sénégal et la Gambie avec effet immédiat. Cet assouplissement partiel est pris à titre de «considération spéciale» pour les besoins de consommation de ces deux pays, alors que les expéditions de riz brisé ont été interdites depuis le 8 septembre 2022 par les autorités indiennes.

Selon une notification officielle du ministère des Finances du gouvernement indien, le Sénégal pourra recevoir jusqu’à 250 000 tonnes et la Gambie 100 mille tonnes. L’interdiction d’exportation de brisures de riz, imposée en septembre et toujours en vigueur, a fait beaucoup plus de peur que de mal.



Le gouvernement du Sénégal a vite pris les devants pour éviter l’inflation et une possible spéculation en se tournant vers d’autres partenaires comme le Pakistan. La décision exceptionnelle d’exportation de brisures de riz indien vers le Sénégal intervient également dans un contexte où le gouvernement se donne pour objectif d’aller vers l’autosuffisance avec la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui couvrira la période 2024-2029. Un véritable défi quinquennal.



Pendant ce temps, l’importation annuelle de brisures de riz avoisine 1 million de tonnes.

