Mesure de contrôle judiciaire actée: Liberté en cours pour les journalistes, Pape Ndiaye de Walf et Serigne Saliou Guèye

Mardi 20 Juin 2023

Liberté en téléchargement pour les journalistes, Pape Ndiaye de Walf et Serigne Saliou Guèye qui sont toujours en détention.



D'après Me Koureissi Ba, la mesure de contrôle judiciaire est actée par le juge Mamadou Seck sur réquisition du Procureur.





