Mesure des performances économiques : La Banque Mondiale met fin au Doing Business L’information a failli échapper à nos radars. La Banque mondiale a mis définitivement fin au Doing Business, suite à la confirmation d’irrégularités sur des précédentes éditions. Elle ne publiera plus de rapport Doing Business. L’annonce a été faite par l’institution, dans un communiqué publié ce jeudi 16 septembre.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021

La Banque Mondiale indique avoir pris cette décision à la suite de la publication des conclusions d’une enquête diligentée sur les irrégularités révélées dans les données des éditions 2018 et 2020 du rapport.



Ces irrégularités avaient suscité un tollé mondial, vu le prestige et l’importance de ce classement pour les Etats souhaitant notamment attirer les investisseurs étrangers au sein de leurs économies. Selon l’institution de Bretton Woods, la confiance dans les travaux de recherche du Groupe de la Banque mondiale est d’une importance capitale.

Ces travaux guident les actions des décideurs politiques, aident les pays à prendre des décisions mieux éclairées et permettent aux parties prenantes de mesurer les progrès économiques et sociaux avec plus de précision, révèle la même source citée par Ecofin.



Après avoir examiné toutes les informations disponibles à ce jour sur le rapport Doing Business, y compris les conclusions d’examens et audits antérieurs et le rapport rendu public aujourd’hui par la Banque au nom du conseil des administrateurs, la direction du Groupe de la Banque mondiale a pris la décision de mettre un terme à la publication du rapport Doing Business, fait-on savoir dans un communiqué.



