Météo : ANACIM alerte sur un vent fort sur la Petite côte et la Casamance L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM) a lancé une alerte à un vent fort sur la Petite Côte et la Casamance pour la période allant de dimanche à lundi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Dans un bulletin spécial transmis à l’APS, l’agence fait état de ‘’vents momentanément assez forts de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 40Km/h sur Petite Côte et Casamance à partir du dimanche (…) à 18h jusqu’au lundi (…) à 03 heures’’.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook