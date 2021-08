Météo: Des pluies et orages attendus dans les prochaines 24 heures

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 16:27

Après l’annonce des prévisions de cette nuit du dimanche au lund 30 août 2021i, l’Anacim sort de nouvelles prévisions pour les prochaines 24 heures. Des orages et pluies seront notés dans les régions Sud du pays, avec des possibilités d’extension en zone Est et Centre-Sud. Ailleurs, le temps sera nuageux, avec des risques de pluies faibles par endroits.



En dépit de la présence nuageuse, la chaleur restera ressentie sur le territoire, particulièrement au Centre et au Nord, où les maximas de températures avoisineront 34 à 36°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée, renseigne "Rewmi".



L’Anacim annonce également un vent fort prévu à partir du mardi 31 août 2021, à 23h.

