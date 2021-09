Météo: Fortes pluies et orages de tous les dangers ce vendredi et... Des orages et pluies relativement fortes accompagnés par moments de coups de vents 💨 sont prévus sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement sur les régions Sud, Centre et sur la Petite Côte allant à Dakar durant la journée du vendredi, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie.

Les manifestations pluvio-orageuses persisteront sur toute la façade Ouest au courant de la journée du samedi.

Au vu des conditions météorologiques très favorables, la vigilance ci-après s’impose :



Risque élevé de fortes pluies à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, les Iles du Saloum et Mbour;



Risque modéré à Bakel, Goudiry, Kanel, Ranérou, Louga, Saint-Louis, Thiès et Dakar;



Risque faible à Podor et Matam.

