Météo: Le temps à Dakar ce samedi, ensoleillé de 31 degrés et sans précipitations Selon les spécialistes de la météorologie, la ville de Dakar présente en ce samedi12 octobre 2019, un temps particulier sans prévision de précipitations, avec une température de 31 degrés.

La météo se présente avec précipitations, avec une humidité à 76 % et du vent à 19 km/h. En ce qui concerne le climat, il s'agit d'un temps ensoleillé correspondant à 31 degré.

