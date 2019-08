Météo : Pluies et orages sur l'ensemble du pays dans les prochaines heures

Des "activités pluvio-orageuses" pourraient concerner tout le territoire sénégalais de la journée de vendredi à samedi matin, selon un bulletin de prévision de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Le bulletin reçu vendredi à l’APS annonce qu’"cours de cette journée, et jusqu’à demain matin (samedi), l’ensemble du territoire sera sous l’influence des activités pluvio-orageuses".



"En raison de la situation pluvieuse dans le pays, la chaleur sera moins ressentie sur tout le territoire, avec des températures maximales qui ne dépasseront pas 34°C", affirment les prévisionnistes de l’ANACIM.



Selon eux, les vents seront "d’intensité faible ou modérée", et les visibilités, elles, "seront généralement bonnes" de la journée de vendredi à samedi matin.

