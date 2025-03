Météo : Un nouvel épisode de fraicheur sur une bonne partie du pays à partir de dimanche APS – La fraicheur fera son retour sur une bonne partie du pays à partir de ce dimanche jusqu’à mercredi prochain, a-t-on appris de Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’La fraicheur fera son retour sur une bonne partie du pays. On assistera à une baisse notable des températures surtout au cours des journées à partir de ce dimanche jusqu’à mercredi’’, a dit à l’APS M. Camara.



‘’Cette baisse des températures sera plus marquée dans les localités nord du pays comme Saint-Louis, Matam, Louga, ou Podor et même vers celles du centre du pays allant vers l’ouest, notamment à Diourbel, Mbour, Thiès, Fatick et Dakar’’, a-t-il précisé.



L’ingénieur prévisionniste a en outre indiqué que la baisse des températures ‘’sera très faible’’ durant cette période dans les localités sud-est comme Kolda, Tambacounda et Kédougou. ‘



’’On assistera dans ces zones beaucoup plus à une chaleur nocturne et matinale avec des températures légèrement élevées par rapport au reste du pays’’, a dit M. Camara.



