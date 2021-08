Météo du jeudi au vendredi 20 août 2021: Pluies et orages intermittents pour ces prochaines 24h Des manifestations pluvio-orageuses intermittentes sont prévues au cours des prochaines 24 heures, sur l’ensemble du pays, surtout sur la façade ouest, où des pluies modérées à assez fortes pourraient être enregistrées.

En raison de la couverture nuageuse, la chaleur sera moins soutenue, avec des températures maximales qui varieront entre 30°C et 33°C.



Les visibilités resteront généralement bonnes. Les vents seront globalement de secteur Sud et d’intensité "faible à modérée".











Source : Anacim

