Météorologie: Houle dangereuse annoncée

L’Agence nationale de l’avion civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises, entre hier dimanche et mardi.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), indique "Rewmi", les prévisionnistes météo annoncent une « houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre 2.5 m » sur la Grande Côte, Dakar, la Petite-Côte et au large de la Casamance (à 70 km), « à partir du dimanche 20 février à 22 heures jusqu’au mardi 22 février 2022 à 10 heures ».



« Une vigilance absolue s’impose » donc, eu égard aux « phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle » liés à cette houle et qui pourraient occasionner des accidents en mer et des inondations côtières.