Meurtre à Keur Mbaye Fall : Un garçon de 15 ans égorgé

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019

Un garçon G. Sow de 15 ans a égorgé son frère aîné à Keur Mbaye Fall. Les deux frères ont eu une vive altercation. Ainsi, le plus jeune a proféré des menaces contre son frère. Il a finalement mis ses menaces à exécution.



D’après les proches, l’assassin est de nature belliqueuse et très violente. Il est, d'après les proches, le portrait opposé de son frère, tué.



Les éléments de la gendarmerie, alertés ont pris le meurtrier après son forfait. Il est présentement en garde-à-vue à la gendarmerie de Mbao.



Leral







