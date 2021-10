Meurtre à Ouest Foire: Le meurtrier se livre et donne sa version des faits

Un drame s’est produit hier soir à l’intersection d’Ouest-Foire, juste après la Brioche Dorée. Deux jeunes conducteurs de véhicules particuliers ont eu une altercation A l’origine de la bagarre, une priorité de circulation. Il s’en est suivi une altercation entre les deux automobilistes, avant que l’un ne dégaine un couteau et le plante au cœur de son protagoniste. Après l’avoir poignardé à mort, le présumé meurtrier a pris la fuite dans son véhicule immatriculé DK 4542 AK. Cependant, Rewmi a appris qu’il s’est lui-même livré à la gendarmerie.



Devant les gendarmes, il a donné sa version des faits. Selon lui, il avait pris la voiture de son père lors de cette nuit fatidique. Arrivé à l’intersection qui mène à la Brioche Dorée, il a été bloqué par la victime. Ainsi, raconte-t-il, ils sont sortis tous les deux de leurs véhicules pour s’expliquer. C’est sur ces entrefaites qu’on lui a volé son téléphone. « Lorsque je me suis retourné, j’ai vu quelqu’un dans la foule détenir un couteau. Je suis retourné dans ma voiture pour prendre à mon tour un couteau pour assurer ma sécurité », a-t-il déclaré. Dans sa narration des faits, il a reconnu qu’il y a eu, effectivement, une altercation entre la victime et lui. Et que c’est à l’issue de cet accrochage que cette dernière est décédée.



Sur la question de savoir pourquoi il a pris la fuite après les faits. Il a rétorqué que c’était pour éviter d’être lynché par la foule furieuse. Il faut dire que pour plus de sécurité, les gendarmes l’ont conduit dans un lieu moins exposé, car les parents de la victime se seraient déplacés en masse à la gendarmerie de la Foire.

