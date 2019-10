Meurtre à Sicap Mbao: Le témoignage poignant de la mère de Yacine Sané La nouvelle de la mort de Yacine Sané, tuée tôt ce matin entre Tally Mame Diarra et Sicap Mbao, plonge sa famille dans l’émoi totale. Sa mère, Marème Diop, qui s’est confiée à iRadio, n’en revient toujours pas.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

«Le matin, elle partait au travail, narre-t-elle. Elle a quitté la maison très tôt, vers 06 heures du matin. Juste après son départ, même pas dix minutes, mon téléphone a sonné. C’est ma fille qui se trouve à Kolda qui m’appelait, me disant que Yacine a été agressée. Je suis sortie et, à la descente du véhicule, je l’ai trouvée gisante par terre. J’ai dit qu’elle était morte mais les gens ont tenté de me rassurer, soutenant qu’elle respirait encore. Une personne avait déjà alerté les sapeurs-pompiers. Elle est finalement décédée. »



Toujours sous le choc, Marème Diop ne parvient pas à décrire les circonstances de la mort de sa fille. A-t-elle été poignardée ? Ou battue à mort ? «Je ne peux pas le dire parce qu’on m’a dit de ne pas la toucher», signale-t-elle, précisant que son sac a été emporté.





