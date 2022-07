Meurtre à Touba gare bou Mag: Le tailleur Mame Gor Diouf sauvagement tué par un indic de la police

Qui mettra un terme à l’insécurité qui prévaut dans la capitale du Mouridisme ? Cette interrogation vaut son pesant d’or, si l'on se réfère aux nombreux meurtres récemment enregistrés dans la ville de Touba. Hier mardi, dans la matinée, une jeune fille de quinze ans a été tuée après qu'elle a désigné un jeune Mbacké-Mbacké comme étant le père de son bébé. Celui-ci lui a asséné plusieurs coups de couteau qui lui ont été fatals. À peine le jeune marabout a-t-il été arrêté et placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba, qu’un autre crime encore plus brutal est enregistré au quartier Gare Bou Mag. Là, c'est un tailleur du nom de Mame Gor Diouf, la quarantaine, marié et père de deux enfants, qui a été victime d'un meurtre.



En effet, il y a quelques jours, la victime avait chassé des alentours de son atelier des individus qui étaient en train de fumer du chanvre indien. Parmi eux, un individu que le tailleur aurait traité d'indicateur de la police de Touba. Loin de se résigner, ce dernier, prenant l'acte de Mame Gor Diouf comme une offense qu'il ne pouvait digérer, a préparé sa vengeance.



Ainsi, surprenant sa victime, l'assaillant qui était armé d'une grosse barre de fer lui a porté un violent coup à la nuque avant de disparaître dans la nature. Baignant dans une mare de sang, Mame Gor Diouf, malgré l'intervention des témoins de cette scène d’horreur, qui lui ont porté une assistance rapide, il n'a pas survécu.



Informés, les limiers n'ont pas tardé à identifier l'auteur du crime qui, selon des sources policières, était encore couvert de sang au moment de son interpellation. Le corps sans vie de Mame Gor Diouf a été transporté à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, alors qu'au même moment, le présumé meurtrier a été placé en garde à vue, en attendant son face-à-face avec le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel, ce mercredi.

L'As