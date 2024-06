Meurtre commis par un certain M. THIAW : Le Ministère de la Justice dément et précise…

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2024 à 01:47 | | 0 commentaire(s)|

Des informations parues dans la presse font état d’un meurtre commis par un certain M. THIAW, qui aurait bénéficié de la grâce présidentielle, à l'occasion de la fête de Tabaski.



Le Ministère de la Justice précise qu’aucun individu répondant à ce nom ne figure sur le décret de grâce concerné. Il tient, par ailleurs, à rappeler qu'il n'y a pas de condamné qui ne puisse prétendre à une mesure de grâce ; le critère le plus déterminant étant l'offre de gages sérieux d'amendement et de réinsertion sociale.



Le Ministère invite, enfin, les médias à toujours se rapprocher de ses services pour recouper les informations concernant le fonctionnement de la justice, notamment lorsqu'elles touchent des questions aussi délicates que les politiques de lutte contre le surpeuplement carcéral.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook