Meurtre d’Abdou Elinkine Diatta : La famille de l’ex rebelle interpelle l'Etat du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 09:24 | | 1 commentaire(s)|



La famille de Abdou Elinkine Diatta, l’ex chef rebelle tué dans une fusillade dimanche à Mlomp, réclame à l’Etat du Sénégal des informations afin de pouvoir entrer en possession du corps et faire le deuil . « Nous n’avons aucune information sur l’enquête qui serait en cours. Nous n’avons aussi aucune information sur l’autopsie qui doit être faite. Depuis dimanche, jour de sa mort, on nous fait valser d’une brigade de gendarmerie à une autre », regrette Abba Diatta, frère du défunt et porte-parole de la famille.



« Nous famille, réclamons l’autopsie du corps d’Abdou Elinkine Diatta pour pouvoir faire le deuil. Nous demandons aussi à l’Etat du Sénégal de les informer sur l’état du déroulement de l’enquête », renchérit-t-il. Non sans signaler que la famille est peinée par la disparition tragique de son frère.



Pour rappel, Abdou Elinkine Diatta, Secrétaire général « autoproclamé » du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) a été tué dans une fusillade survenue, dimanche, à Mlomp commune, localité située dans le département de Bignona.



Vers 9h ce matin, deux individus à bord d’une moto-Jakata ont fait irruption dans une cérémonie d’initiation traditionnelle à laquelle prenait part l’ancien combattant et ont tiré à bout portant sur la foule.

Atteint de plusieurs balles, M. Diatta est mort sur le coup. Deux de ses compagnons ont rendu l’âme au cours de leur évacuation dans une structure de santé. L’attaque a également fait plusieurs autres blessés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos