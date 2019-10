Meurtre d’Abdou Elinkine Diatta : Seydi Gassama réclame justice

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amesty international réagit suite à l’assassinat du Secrétaire général du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), tué dimanche, par deux (2) hommes armés à bord d’une moto. Seydi Gassama, qui s’est peiné par la mort de cet « homme de paix », exige que justice soit faite.



Ainsi, le défunt qui s’est "autoproclamé" Secrétaire général du Mfdc, avait quitté le maquis depuis une décennie, pour prêcher la bonne parole.



Et, « son franc-parler n’était pas apprécié par beaucoup de gens en Casamance », selon Seydi Gassama qui demande l’arrestation des bourreaux et leur traduction en justice.

