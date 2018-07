Meurtre d’Amy Collé Bâ : Cherif Baldé écroué pour assassinat et …vol

Mamadou Cherif Baldé, présumé meurtrier d’Amy Collé Bâ séjourne depuis quelques jour à la Maison d’arrêt et de correction de Thies. Suite à une information judiciaire ouverte par le parquet, il a été écroué mis en examen et écroué pour vol et assassinat. Libération qui donne l’information, précise qu’en plus d’avoir tué la dame, Chérif Baldé s’est emparé de son téléphone ainsi que de son argent.



L’appareil en question a été retrouvé par devers lui au moment de de son arrestation par la gendarmerie. D’ailleurs, il a retracé sous bonne escorte, le déroulement des faits lors d’une reconstitution.



Amy Collé Bâ a été tuée pour... quelques citrons



Le jour des faits, le gardien absent des lieux, avait confié la garde du verger à Mouhamadou Cherif Baldé. Ce dernier explique qu’en faisant sa ronde, il est tombé sur la dame Amy Collé Dieng, en train de cueillir des citrons. Il dit lui avoir demandé d’arrêter et de quitter les lieux.



La mère de famille de 54 ans a refusé d’obtempérer, en indiquant que le gardien titulaire lui en avait donné l’autorisation. Sur ces entrefaites, le ton monte et s’ensuit une bagarre. Baldé s’empare d’un pic et assène à la dame un violent coup sur la tête. Alors que la victime était à terre, il l’a achevée en lui assènant encore deux autres coups. Par la suite, il a traîné le corps sans vie sur quelques mètre avant de creuser un trou et de l’enterrer.

