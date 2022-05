Meurtre d'Anta Ndiaye: Th. Mboup, 12 ans et Memeu,17 ans, sous mandat de dépôt Du nouveau dans l’affaire de la fille de 8 ans retrouvée morte au quartier Kippeu de Bargny. Selon une source judiciaire, les deux présumés meurtriers d’Anta Ndiaye viennent d’être placés sous mandat de dépôt. Le jeune tailleur de 17 ans, Mamadou Ba, plus connu sous le nom de «Memeu», va passer sa première nuit à la prison des enfants de Fort B, sise à Hann. Tandis que la cousine de la victime, Th. Mboup, est confiée au régisseur de la Maison d’arrêt des femmes (MAF) de Liberté 6.

Anta Ndiaye a eu la malchance d’avoir surpris ses bourreaux en train d’accomplir un acte sexuel dans un bâtiment en construction.



Th. Mboup aurait avoué aux enquêteurs avoir poussé sa petite cousine et voisine, qui a cogné la tête contre le mur, avant de se retrouver par terre.



« Alors que Memeu était en train de l’étrangler, je lui tenais les jambes », a balancé celle qui sera désormais assistée par Me Aboubacry Barro, dans cette procédure.

