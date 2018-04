Meurtre d’un Français à Yoff : Quatre personnes dont deux filles arrêtées par la gendarmerie

Jean Pierre Albert Charles Dachet, un retraité français avait été retrouvé mort dans la nuit du 29 au 30 mars dernier chez lui à Yoff Tonghor, bâillonné, pieds et mains ligotés. Selon les témoignages du voisinage, c’est sa femme de ménage qui a découvert la dépouille et alerté les riverains, lesquels ont avisé à leur tour les éléments de la gendarmerie de la Foire.



Une fois sur les lieux, ceux-ci ont procédé au constat d’usage avant que le corps ne soit acheminé à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dentec aux fins d’autopsie. Sur instruction du commandement de la gendarmerie, une enquête avait été ouverte et le dossier confié à la Brigade de Faidherbe (Centre-ville de Dakar).



Quatre personnes, deux garçons et deux filles ont été arrêes vendredi dernier. L’enquête révèle qu’ils seraient des habitués des lieux. L’exploitation du téléphone de la victime a démontré qu’elle entretenait une certaine affinité avec les suspects arrêtés. Les numéros de certains d’entre eux figuraient dans l’historique des derniers appels émis ou reçus par le défunt, le jour de son agression mortelle. Une reconstituions des faits est prévue pour probablement aujourd’hui, rapporte L’Observateur.