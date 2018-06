Meurtre d’un footballeur à Yoff : La victime est le frère d’un Procureur

Nous en savons un peu plus sur l’identité de Lamine Ndoye, le jeune mortellement poignardé hier, à Yoff. Il est un footballeur, élu meilleur joueur local, la saison passée. Il venait de signer un contrat professionnel avec un club portugais. Le journal «Les ECHOS » indique qu’il est un des frères d’Ibrahima Ndoye, procureur de la République près le Tribunal de Saint-Louis.



Le meurtre de Lamine Ndoye a suscité l’indignation collective à Yoff, où des jeunes en colère ont tenté de se faire justice. Selon les informations, tout est parti d’une banale dispute autour d’un chapelet. En effet, il y a quelques jours, Lamine Ndoye avait remis l’objet de prière, à un vendeur surnommé « Aladji Kuruss », pour qu’il l’embellisse, moyennant de l’argent. Ils se sont donné rendez-vous hier pour le retrait.



Sauf que l’expert en chapelets n’a pas respecté sa parole. Il s’en est suivi une discussion houleuse au cours de laquelle les deux hommes en sont venus aux mains. Aladji Kuruss s’est servi d’une paire de ciseaux et a planté plusieurs coups à son antagoniste. Evacué à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, Lamine Ndoye est décédé quelques minutes plus tard. Aladji Kuruss a été arrêté par la gendarmerie de Foire.