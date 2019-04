Meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne : "sérieusement malade", Cheikh Béthio pourrait manquer à son procès

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 09:25 | | 2 commentaire(s)|



Prévu le 23 avril prochain, le procès du meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, risque de ne pas se passer comme prévu. La raison ? Cheikh Bethio Thioune pourrait ne pas se présenter à l’audience.



Le guide des « Thiantacounes » considéré comme l’auteur principal, serait « sérieusement malade » et, est hors du Sénégal, selon «Les Echos ». Le journal révèle que ses avocats ont multiplié des réunions ces jours-ci pour préparer « un dossier médical » qu’ils comptent déposer sur la table du juge. Mais, si ce dernier décide de maintenir l’audience, il est possible qu’il soit jugé par contumace.



A noter que l’interrogatoire de première comparution va démarrer aujourd’hui. Les accusés qui sont présentement en détention, vont passer devant le juge qui devait confirmer les charges et noter les avocats constitués pour chacun d'entre eux. S’agissant de Cheikh Béthio, il est programmé pour jeudi prochain, mais avec sa maladie, il ne peut pas être à Mbour demain. Au moins six avocats sont constitués pour sa défense sous la coordination de Me Ibrahima Mbengue. Pour le reste de la bande, selon Les Echos, il s’agit de Mes Abdou Dialy Kane, Babacar Mbaye, Moustapha Dieng, Ciré Clédor Ly, Ousmane Sèye et Abdourahmane So dit Lénine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos