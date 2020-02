Meurtre de Bineta Camara: Alioune Badara Fall jugé le 20 mars 2020 Le procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Tambacounda, Demba Traoré et le président dudit tribunal El hadji Boubou Ndiaye, préparent la prochaine session de la Chambre criminelle de Tambacounda, à la mi-mars 2020. Parmi les 5 dossiers enrôlés, celui du présumé meurtrier de Bineta Camara, Pape Alioune Badara Fall. Ce dernier, proche du père de la défunte, est accusé de tentative de viol et meurtre sur Bineta Camara, en avril dernier, à Tambacounda. L'affaire sera jugée le 20 mars prochain.

Le mis en cause, a déjà avoué son crime au cours de son audition, dans cette affaire qui avait ému tout le Sénégal.

Outre des cas de meurtre, les prévenus de cette session sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, effraction, port et usages d’armes et de violence ayant entrainé la mort et des blessures, parricide, entres autres.



