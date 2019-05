Meurtre de Bineta Camara : La géolocalisation du téléphone portable de la victime dévoile Alioune Badara Fall Son nom fait le tour de Tambacounda et du Sénégal depuis son arrestation ce lundi après-midi. Alioune Badara Fall dit Pape a avoué devant les enquêteurs du commissariat urbain de Tamba être le meurtrier de Bineta Camara, tuée ce samedi, chez elle.



Après la mort de la fille, le portable de la victime était introuvable. Mais le séjour de la police scientifique, venue en renfort, a été déterminant. Car, la géo localisation a facilement permis de mener les enquêteurs vers le bourreau sur qui le portable a été effectivement retrouvé dans la maison meurtrière.



Seulement sur whatsapp, c’est Pape Alioune Fall qui s’est fait passé pour le responsable de la communication de la famille en consolant, informant et sensibilisant les populations sur cette mort et sur l’enterrement de Binta Camara.







Pour le vigile Acko, Pape a appelé la fille pour lui ouvrir le portail. Ce que cette dernière à naturellement fait. Car Badara est un des lieutenants de son père. Elle n’a jamais rêvé que Alioune venait mettre fin à sa vie.



