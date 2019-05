Meurtre de Bineta Camara : Que vient faire le Directeur de la Police à Tambacounda ?

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de la Police nationale, le Commissaire Ousmane Sy est attendu dans les prochaines heures à Tambacounda, selon la Rfm qui cite des sources proches de l’enquête sur l’affaire Bineta Camara, tuée dans la nuit du samedi, après avoir été violée par son bourreau chez elle, au quartier Sara Guilléle de Tambacounda.



On ignore les raisons profondes du déplacement du patron de la police, mais toujours est-il que le Commissariat urbain de Tambacounda sur les ordres du procureur de la République, Demba Traoré, est en train de réunir tous les éléments afin de débusquer le meurtrier. Même si le vigile du père de la victime a été désigné comme suspect. Ce, à cause des traces de sperme ont été retrouvé sur son bas-ventre et sur son pantalon et les déclarations peu convaincantes qu’il a servies à la police.



D’ailleurs, depuis dimanche à 2 heures du matin heure à laquelle il a été interpellé, il fait l’objet d’un feu roulant de questions sans relâche des enquêteurs. La Division de la police technique et scientifique a été dépêchée en renfort, pour relever tous éléments qui pourraient éclairer la lanterne des limiers.



Affaire à suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos