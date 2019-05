Meurtre de Bineta Camara : comment Alioune Badara Fall a été arrêté Il croyait avoir commis le crime parfait. Au point de témoigner sur le groupe Whtsapp dont faisait partie la victime, et de jouer les moralisateurs dans la maison mortuaire. Mais Pape Badara Fall, l’apprendra à ses dépens : un crime n’est jamais parfait.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 10:12

Le tueur de Bineta Camara, a été arrêté grâce à la géolocalisation, rapporte Le Soleil. Les enquêteurs, inspectant le téléphone de la victime, ont, en effet, relevé que le dernier appel qu'a reçu Bineta Camara, provenait du numéro de Alioune Badara Fall, qui a été identifié par le vigile, Malick Diop.



Les limiers demandent alors une géolocalisation, qui situe le numéro à la maison mortuaire où se trouvait le présumé meurtrier. Arrêté, Alioune Badara Fall, sera déshabillé et les enquêteurs trouveront sur son corps des traces de griffures de de la victime, notamment au niveau des cuisses et du dos.



La police scientifique, prouve alors que les traces de sang et de sperme découvertes sur Bineta Camara, appartiennent bien à Pape Alioune Fall. Confondu, il passe alors à table et avoue son crime.

