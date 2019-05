Meurtre de Coumba Yade : la famille s’impatiente et demande justice L'affaire Coumba Yade, du nom de cette jeune fille tuée il y a plus d’une semaine au quartier Hersent de Thiès, n’est toujours élucidée. Le meurtrier présumé, Mamadou Saliou Baldé, un Guinéen d’origine, est toujours en cavale. Ce qui pousse la famille de la victime à s’impatienter et à demander justice, selon la RFM. Pour rappel, Coumba Yade a été retrouvée morte et en état de décomposition, dans la chambre en location de son petit ami. Elle avait disparu depuis 2 jours selon sa famille.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos