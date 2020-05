Meurtre de Fallou Sène: 9 étudiants seront entendus comme témoins par le Doyen des juges

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 09:32

Les témoins dans l’affaire Fallou Sène, l’étudiant tué le 15 mai 2018 par balle au cours d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), vont bientôt être auditionnés. Il s’agit de 9 étudiants, selon le journal « Les Echos ».



Selon des sources du quotidien, le procureur de la République a été saisi par le Doyen des juges d'instruction pour observation. Résultat, il a donné son accord et ne trouve pas d’inconvénients à ce que les étudiants soient entendus en guise de témoin du meurtre de leur camarade.



Fallou Sène, étudiant à l’UGB a été tué par balle en mai 2018, lors d'une manifestation durant laquelle les étudiants réclamaient le paiement de leurs bourses. Un gendarme identifié est accusé d’avoir tiré le coup fatal sur l’étudiant, également père de famille.

