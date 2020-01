Meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye : 3 ans après, le procès s'ouvre

Trois ans après le meurtre de la vice-présidente du Conseil économique social et environnemental, Fatoumata Matar Ndiaye, le procès s'ouvre ce mardi (demain) à la chambre criminelle du palais de Justice de Dakar. Samba Sow, l’auteur présumé sera jugé pour assassinat, tentative de d’assassinat, vol avec effraction, escalade et usage d’arme et violence. Il va partager le prétoire avec les proches de la défunte, ces derniers ont été cités comme partie civile et témoins dans l’affaire. Il s’agit notamment de la dame, Ndémou Niang, mère de la défunte, sa sœur Bineta Ndiaye dit Bolo, son fils Adama Bâ.



Pour rappel, le 17 novembre 2016, Fatouma Matar Ndiaye a été égorgée dans sa maison située au quartier Khourou Narr à Pikine. Son chauffeur Samba Sow (photo à droite), mis aux arrêts quelques heures après, a avoué être l’auteur du crime.

