Meurtre de Gilles Marchand , "le lébou blanc": deux suspects arrêtés

Le Franco-sénégalais, Gilles Marchand, membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de Rugby (FSR), a été retrouvé mort dans des circonstances atroces chez lui à Yoff. D’après des informations recueillies par "Seneweb", ce féru du ballon ovale affectueusement surnommé le ‘’lébou blanc’’ dans ce quartier traditionnel de pêcheurs, a été trouvé ligoté et égorgé dans son domicile, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai 2024.



L’enquête confiée à un pool composé des éléments de la Cellule nationale d’identification criminelle (CNIC) et de la Brigade de recherches (BR) de Dakar, connaît un gros rebondissement. Selon "Seneweb", "Libération" annonce l’arrestation des deux présumés meurtriers. Il s’agit, cite le journal, de K. Top et de E. D. Sarr. Âgés respectivement de 29 et 25 ans, ils habitent tous les deux à Yoff Apecsy.



Ils ont tout nié, face aux enquêteurs. Mais, souligne le quotidien d’information, le bornage des téléphones des mis en cause a été déterminant dans ce dossier. Top et Sarr ont été déférés malgré leurs dénégations.