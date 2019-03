Meurtre de Henri Ndiaye : la peine pourrait être allégée pour Henrielte Sambou La meurtrière de l’enseignant Henri Ndiaye, Henriette Sambaou pourrait bien avoir une application bienveillante de la loi à son encontre. Et pour cause, l’élève en classe de terminale n’est pas poursuivie pour meurtre, mais plutôt pour coup mortel selon la RFM. Selon la même source, deux autres prévenus, poursuivis pour non assistance à personne en danger, pourraient également être relaxés. Par contre, la maman de l’élève pourrait être maintenue en détention pour vente d’alcool non autorisée.

