Meurtre de Kiné Gaye : les premiers éléments de l'enquête

Après avoir ouvert une enquête sur la mort de la jeune gérante de multiservices à Pikine, la police est sur une piste prometteuse.



Les habitants de Pikine ont été horrifiés hier soir par la découverte du corps sans vie de Fatou Kiné Gaye. La gérante du multiservices baignait dans une mare de sang sur son lieu de travail. La police qui a ouvert une enquête a décelé que plusieurs coups de couteaux ont été constatés sur le corps.



S’agit-t-il d’un braquage ? Pour le moment, rien n’est encore clair. Le bourreau n’a pas pris le téléphone de la dame. Les enquêteurs disent être sur une bonne piste. Des numéros suspects ont été recensés sur le téléphone portable de Fatou Kiné Gaye. Sa famille est au commissariat de police pour les besoins de l’enquête, renseigne la Rfm.



C’est hier vendredi vers 21heures que le corps sans vie de la gérante du point de transfert d’argent a été découvert sur son lieu de travail, vers l’école 5 de Pikine. «Je fais partie de ceux qui ont découvert le corps en premier. C’est un ami qui avait envoyé son enfant faire une opération. Mais, quand l’enfant a vu du sang sur les lieux, il est revenu en courant pour nous alerter», a informé un témoin.



Il ajoute : «C’est là que le papa de l’enfant et moi sommes partis au point de transfert d’argent. Toutes les portes étaient ouvertes, les lumières allumées. J’ai salué, mais personne n’a réagi. Quand j’ai regardé vers la caisse j’ai vu une mare de sang.»



Pour lui, il s’agit d’un meurtre. La dame serait mortellement agressée par des individus, pour le moment, non identifiés. La police et les pompiers ont investi les lieux.

iGFm