Meurtre de Marième Diagne : l’autopsie confirme la grossesse de 3 mois Le rapport de l’autopsie suite à la mort de Marième Diagne, tuée par son ex petit ami, Assane Guèye, samedi dernier à Thiès, est connu. La jeune femme a été tuée par un objet tranchant qui a occasionné une plaie traumatique sur la face antérieure du cou, en plus d’une une hémorragie interne et externe. L’autopsie confirme également que la victime était enceinte d’environ 2 mois.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|



