Meurtre de Mohammed Cissé : une délégation américaine s’est rendue à l’hôpital de Kalolack Madame le consul de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, a conduit, hier, une délégation américaine à l’hôpital régional de Kaolack où ils ont été reçus par la directrice de la structure hospitalière et tout le personnel. La délégation a visité la morgue de l’hôpital et le pavillon où est interné Abdou Aziz Cissé, en compagnie du procureur. Medina Baya a demandé aux autorités que cette affaire soit tirée au claire et les coupables punis. Mohammed Cissé, le fils d’Abdou Aziz a été tué au cours d’une attaque à main armée dans leur domicile à Kaolack. Son père a été grièvement blessé.

